CHP’li Erkek: İtirazlarımızı yaptık, YSK düzeltecek

CHP genel başkan yardımcılarından Muharrem Erkek oy sayımında usulsüzlük iddialarıyla ilgili konuştu.

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Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek, seçime hile karıştığı, bazı oyların eksik ya da yanlış yazıldığına dair iddialarla ilgili bilgilendirme notu paylaştı.

Erkek şunları kaydetti: “Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Herbir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.“

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Yeşil Sol Parti de binden fazla sandığa usulsüzlük iddiasıyla itiraz ettiklerini açıklamıştı. CHP’den henüz buna dair bir rakam verilmedi.