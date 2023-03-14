Kadıköy Anadolu Lisesi’nde müdür yine sahnede: Öğrencileri videoya çekip tehdit etti

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel ‘yatılı-gündüzlü maçı’nı oynamak isteyince müdür Ali Fuat Güney tarafından tehdit edilerek engellendi.

Kadıköy Anadolu Lisesi

İstanbul’un önde gelen liselerinden Kadıköy Anadolu’da (eski adıyla Kadıköy Maarif Koleji) mezun dernekleri, öğrencilerin ‘muhalif tavrı’ nedeniyle okulun bir süredir hedef haline getirildiğini düşünüyor.

Daha önce pek çok öğrenci eylemine sahne olan okulda, en büyük lise festivali olarak görülen geleneksel KALFest de yetkililer tarafından ‘uygunsuz’ bulunarak iptal edilmişti.

Pandemi süresince çivi çakılmayan okul, öğrencilerin ve velilerin rant endişesiyle karşı çıkmasına rağmen Kadıköy’deki binasından yenileme gerekçesiyle kopartılmıştı. Öğrencilerin eğitimin ‘ortak bir yerde olması’ talebi de kabul edilmemiş, alt ve üst sınıflar birbirinden farklı yerde derse başlamıştı.

Okul, şimdi de müdür Ali Fuat Güney’in öğrencilerin geleneksel hale getirdiği ‘yatılı-gündüzlü’ maçını engellemesiyle gündemde.

Diken’e konuşan öğrenciler, Ali Fuat Güney’in 9’uncu sınıfları yurt girişinde durdurarak tehdit ettiğini söyledi. Öğrencilerin videosunu çeken Güney, 9’uncu sınıfları okuldan atmakla tehdit etti. Yatılı öğrencilere “Hepiniz memleketinize döneceksiniz” dedi.

Öğrenciler, bugün okuldan çıkışların engellendiğini ve maç için anlaştıkları sahanın yönetim tarafından arandığını söyledi.

Öğrencilerin ortak açıklamasında şöyle dendi: ”Geldiği ilk günden beri okulumuzun gelenekleri ezmeye çalışan, senelerdir veli toplantısında laf cambazlığı yapıp yalanlar söyleyen bir devlet memuru Türkiye Cumhuriyeti’nin öğrencilerini ne olarak görmektedir merak ediyoruz.”