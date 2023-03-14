Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde müdür yine sahnede: Öğrencileri videoya çekip tehdit etti

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel ‘yatılı-gündüzlü maçı’nı oynamak isteyince müdür Ali Fuat Güney tarafından tehdit edilerek engellendi.

Kadıköy Anadolu Lisesi
Kadıköy Anadolu Lisesi

İstanbul’un önde gelen liselerinden Kadıköy Anadolu’da (eski adıyla Kadıköy Maarif Koleji) mezun dernekleri, öğrencilerin ‘muhalif tavrı’ nedeniyle okulun bir süredir hedef haline getirildiğini düşünüyor.


Daha önce pek çok öğrenci eylemine sahne olan okulda, en büyük lise festivali olarak görülen geleneksel KALFest de yetkililer tarafından ‘uygunsuz’ bulunarak iptal edilmişti.

Pandemi süresince çivi çakılmayan okul, öğrencilerin ve velilerin rant endişesiyle karşı çıkmasına rağmen Kadıköy’deki binasından yenileme gerekçesiyle kopartılmıştı. Öğrencilerin eğitimin ‘ortak bir yerde olması’ talebi de kabul edilmemiş, alt ve üst sınıflar birbirinden farklı yerde derse başlamıştı.

Okul, şimdi de müdür Ali Fuat Güney’in öğrencilerin geleneksel hale getirdiği ‘yatılı-gündüzlü’ maçını engellemesiyle gündemde.

Diken’e konuşan öğrenciler, Ali Fuat Güney’in 9’uncu sınıfları yurt girişinde durdurarak tehdit ettiğini söyledi. Öğrencilerin videosunu çeken Güney, 9’uncu sınıfları okuldan atmakla tehdit etti. Yatılı öğrencilere “Hepiniz memleketinize döneceksiniz” dedi.

Öğrenciler, bugün okuldan çıkışların engellendiğini ve maç için anlaştıkları sahanın yönetim tarafından arandığını söyledi.

Öğrencilerin ortak açıklamasında şöyle dendi: ”Geldiği ilk günden beri okulumuzun gelenekleri ezmeye çalışan, senelerdir veli toplantısında laf cambazlığı yapıp yalanlar söyleyen bir devlet memuru Türkiye Cumhuriyeti’nin öğrencilerini ne olarak görmektedir merak ediyoruz.”

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde baskı bitmiyor, öğrencilerden idarenin ‘sorgusu’na tepki

Öğrenci ve mezunlarda rant endişesi: Kadıköy Anadolu’da ne oluyor?

Eylemci Kadıköy Anadolu öğrencileri sorguda: Üst aklınız kim?

‘Proje okul’ Kadıköy Anadolu Lisesi’nde oturma eylemi: Ruhumuz yok ediliyor

‘Proje okul’ ilan edilen Kadıköy Anadolu öğrencileri: Okulumuz kimliksizleştirilmek isteniyor

71 öğretmeni gönderilen ‘proje okul’ Kadıköy Anadolu’dan tepki gecikmedi: Asıl Talaş şimdi!

Kadıköy Anadolulular seriye ‘otosansür’le katıldı: Işığa koşacağız

Kadıköy Anadolu mezunları, Suruç’ta katledilen arkadaşları Ece Dinç anısına burs verecek

Kadıköy Anadolu, Suruç’ta hayatını kaybeden öğrencisi Ece Dinç’i unutmadı: Elbet bir gün buluşacağız

SON HABERLER

Marmaris belediyesi molozları dolgu malzemesi olarak kullanmış

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki ‘çivi bile çakılması yasak’ olan yere moloz döken belediye, yoğun yağmur yağdığında zemin suyu yükseldiğini ve bu nedenle dolgu çalışması başlattığını açıkladı: “Dolgu malzemesi olarak da yoğunlukla Marmaris Belediyesi’nin yeni hizmet binası kazısından çıkan taşlı toprak dökülmüştür.”