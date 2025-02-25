Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

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Dünkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 sonuçlanmıştı. Maçın ardından basın toplantılarında her iki takımın teknik direktörü de rakip takımın aleyhine açıklamalar yapmıştı.

Galatasaray, “Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu” diyen Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Bu karşılaşmayla tamamlanan ligin 25’inci haftasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, bugün disipline gönderilen isimleri duyurdu.

Mourinho, müsabakadaki ve basın toplantısındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Buruk da maç sonundaki ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları’ gerekçesiyle disipline gönderildi.

Ayrıca Galatasaray’dan Mauro Icardi ve Fenerbahçe’den de beş isim ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle disipline sevk edildi. Bu isimler şöyle: