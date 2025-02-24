Derbide gol yok

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle kapandı. Maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti.

Karşılaşma öncesi Galatasaray 64 puanla birinci, Fenerbahçe 58 puanla ikinci sıradaydı.

14’üncü dakikada Fenerbahçe’nin bulduğu gol ceza sahasında Muslera’ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi.

Victor Osimhen 33’üncü dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi. Slavko Vincic oyunun devam etmesini istedi.

38’inci dakikada Victor Osimhen sarı kart gördü.

İlk yarıda her iki takım da isabetli şut atamadı. Yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü’nün yerine Djiku, Szymanski’nin yerine Amrabat 61’inci dakikada oyuna dahil oldu.

Galatasaray’da ise 69’da Gabriel Sara oyundan alındı, Yunus Akgün oyuna girdi.

Sarı-kırmızılılar 78’inci dakikada Eren Elmalı-Mertens değişikliği yaptı.

Fenerbahçe’de ise 83’te Oğuz Aydın’ın yerine Mert Müldür, Dzeko’nun yerine Talisca oyuna girdi.

86’ncı dakikada Barış Alper Yılmaz, Fred’e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Mücadele golsüz eşitlikle 0-0 tamamlandı. İki takım arasındaki altı puanlık fark değişmedi.