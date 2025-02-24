Ezeli rekabette 402'nci randevu: İşte unutulmaz 10 derbi

DİKEN ÖZEL

1909’dan bugüne, tam 115 yıllık rekabet bugün RAMS Park’ta 402’nci randevusuna çıkacak. Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle kapanıyor. Maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. VAR hakemiyse Slovenyalı Alen Borosak oldu.

Fotoğraflar: Instagram/Fenerbahçe-Galatasaray

Futbolla arası olmayanların bile göz ucuyla takip ettiği dev derbi, bugün 20:00’de başlayacak. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

İki takım RAMS Park’ta bugüne kadar 14 kez karşılaştı; sarı-kırmızılılar beş, sarı-lacivertliler dört kez sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig’de son 13 haftaya girilirken, Galatasaray 63 puanla Fenerbahçe’nin altı puan önünde:

Kaynak: Eurosport

Fenerbahçe ile Galatasaray ilk kez 17 Ocak 1909’da, bugün yerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı bulunan ‘Papazın Çayırı’ isimli alanda karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan Galatasaray, ilk yedi derbide kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarında en düşük seyirci katılımı Kasım 1922’deydi. Türkiye’nin ilk hakemlerinden Fethi Tahsin Başaran’ın şiddetli yağmurda şemsiyeyle yönettiği derbiyi tamamı biletsiz 14 kişi izlemişti.

Fethi Tahsin Başaran’ın şemsiyeyle yönettiği derbi.

Rekor seyirci sayısınaysa 2003’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-2 berabere biten maçta ulaşılacaktı: 70 bin 125.

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı en farklı galibiyetini 1911’deki İstanbul Ligi maçında 7-0’lık skorla aldı. Fenerbahçe’yse 2002’deki unutulmaz 6-0’lık galibiyetle.

Ancak derbilerde en sık rastlanan skor 1-0, tam 75 kere. Yani neredeyse iki takım arasında oynanan her beş maçın biri 1-0 sonuçlandı.

Galibiyet ve gol sayılarındaysa Fenerbahçe önde:

İşte Diken’in derlediği hafızalara kazınan 10 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi:

3 Mayıs 1989 / Galatasaray 3-4 Fenerbahçe: ‘3 avans verdik, 4’te bitirdik’

Türkiye Kupası yarı finali. Hava kapalıydı. Ali Sami Yen’e 16 bin 175 taraftar gelmişti. Galatasaray Tanju Çolak’ın hat-trick’iyle (üç gol) ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Ne var ki, sabah, gazeteler ‘Fenerbahçe şahlandı’ manşetiyle basılacaktı.

İkinci yarı Fenerbahçe, Hasan Vezir’in üç golüyle tarihi bir geri dönüş yaptı, maçı 4-3 kazandı. “7 gol yeseydik, 8 atardık” diye maytap geçen Rıdvan Dilmen, “Fenerbahçe’yle dalga geçilmez” diyordu. Ama gecenin cümlesini maçın yıldızı Vezir söyleyecekti: “3 avans verdik, 4’te bitirdik.“

4 Mayıs 1991 / Galatasaray 4-1 Fenerbahçe: ‘Fenerbahçe figüran bile olamadı’

“Fenerbahçeli futbolcular iddialı demeçlerine rağmen formalarını bile ıslatmadılar.” Milliyet gazetesi, 28’inci haftanın derbisini böyle özetliyordu. Ali Sami Yen’e 16 bin 717 taraftar gelmişti. Ağları 2 kez sarsan Tanju, o sezon üç büyüklere gol sayısını 9’a çıkarmıştı.

Maçın son çeyrek saatinde sol omzu kırılan Rıdvan gözyaşları içinde ambulansa taşınırken Galatasaray tribünü oyuncuya moral alkışları yağdırıyordu. Rıdvan sezonu kapatmış, Fenerbahçe maçı 4-1 kaybetmişti.

Aynı yıl jübile yapan Galatasaray’ın 6 senelik kaptanı Cüneyt Tanman, maç sonu söyleşisinde “Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü 4-1 yenmek çok mutlu edici” demişti.

22 Nisan 1992 / Fenerbahçe 5-2 Galatasaray: ‘Ayıp ettin Hayrettin’

Bir yıl önce Sami Yen’de Fenerbahçe ağlarını iki kez havalandıran Tanju, bu sefer yeni takımı Fenerbahçe’yle Şükrü Saraçoğlu’nda Galatasaray ağlarını üç kez sarsmıştı. Aykut ikilemiş, Tanju üçlemiş, Kanarya beşlemişti.

Sarı-kırmızılıları 5-2 deviren Fenerbahçe son bölümde penaltı kazanınca, Galatasaray’ın kalecisi Hayrettin, maçın yıldızı Rıdvan’ı hırpalamıştı. Nihayetinde, Fenerbahçe bayram, Hayrettin ayıp etmişti.

16 Şubat 2002 / Fenerbahçe 1-0 Galatasaray: ‘Kırmızı Derbi’

Şükrü Saraçoğlu’nda 52 bin taraftar vardı. Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle biten derbinin hakemi Ali Aydın, Galatasaraylı dört futbolcuya kırmızı kart göstermişti: Emre Aşık, Batista, Hasan Şaş ve Bülent Korkmaz.

Kartlara öfkelenen dönemin Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, “Düdüğünü asacak” diye hakeme tepki göstermişti. Ardından ‘şike’ naralarının atıldığı, kartların havada uçuştuğu 1-0’lık maç, ‘kırmızı derbi’ olarak tarihe geçti.

Batista Fenerbahçeli Serhat Akın’a kafa attıktan sonra ‘derbi kızarmıştı’:

6 Kasım 2002/ Fenerbahçe 6-0 Galatasaray: ‘Galatasaray ağlarına yarım düzine gol’

Sarı-lacivertliler Kadıköy’de ezeli rakibini 6-0’lık tarihi farkla mağlup etti. Golleri Tuncay Şanlı, Ariel Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat kaydetti. Yenilgi sonrası Galatasaray camiası karıştı.

Maç sonunda taraftardan özür dilerken göz yaşlarını tutamayan teknik direktör Fatih Terim, “Faturayı öderim” dedi ve ekledi: ‘”Tek sorumlu benim.” Son düdüğün ardından spiker Melih Şendil, “Fenerbahçe’den Galatasaray ağlarına yarım düzine gol” ifadesini kullandı.

11 Mayıs 2005 / Galatasaray 5-1 Fenerbahçe: ‘Skorun yüksek olması bize acı veriyor’

Galatasaray, sarı-lacivertlileri Olimpiyat Stadı’nda 5-1’lik skorla yenerek 100’üncü yılını Türkiye Kupasıyla süsledi. 45 yıl sonra ilk kez ezeli rakibine beş gol birden atmıştı. Fransız Franck Ribbery, Necati Ateş, Mondragón ve Hakan Şükür maçın yıldız isimleriydi.

“Skorun yüksek olması bize acı veriyor” demişti Alman teknik direktör Christoph Daum. Fenerbahçe’nin o sezon kaybettiği dördüncü derbiydi.

İşte Galatasaray’ın kupa töreni:

19 Mayıs 2007 / Galatasaray 1-2 Fenerbahçe: Sulu derbi

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı sahasında 2-1 yendiği maç, birçok derbi gibi ‘olaylı’ sıfatını aldı. Maç öncesi ve sırasında sahaya atılan su şişeleri, koltuklar, maytaplar ve taraftarın polisle çatışması futbolun önüne geçti.

Hakem Bülent Demirlek 55’inci dakikada maçı durdurup soyunma odasına gitti, maç ancak 15 dakika sonra devam edebildi. Galatasaray beş maç seyirci yasağı ve 201 bin lira para cezası aldı. Bu karşılaşma ezeli rekabetin unutulmaz maçları arasına ‘sulu derbi’ olarak girdi.

Gerginlik son düdükten sonra da bitmek bilmedi. Sabri Sarıoğlu ve Necati Ateş dahil bazı Galatasaraylı futbolcular son düdükten sonra sahada kaldı, Fenerbahçeli oyuncular sahaya 100’üncü yıl bayrağı dikmesin diye ‘bayrak nöbeti’ tuttular. Stattan ayrılmayan taraftarlar da “O bayrak inerse, biz de ineriz” diye bağırıyordu.

12 Nisan 2009 / Galatasaray 0-0 Fenerbahçe: Dostlar yumruk yumruğa

Ali Sami Yen’de oynanan derbinin 90+3’üncü dakikasında Lugano’nun, Emre Aşık’a arkadan kafa atması ‘meydan savaşının’ fitilini ateşledi. İki dost Arda Turan’la Semih Şentürk ve Diego Lugano’yla Emre Aşık yumruk yumruğa kavga etti.

Sahaya taraftar girdi, yabancı madde yağdı… Bu sırada yumruklaşan dört oyuncu da kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Aşık’ın üst üst üç kere ayağına bastığını savunan Lugano ise maçın ardından özür dilemişti: “Üçüncüde dayanamadım, kendimi tutamadım ve kafa attım. Aslında çok da sert bir darbe değildi. Ancak kendisini yere attı. Olayların ateşini biz yaktık. Derbiye yakışmayan olaylar. Bunun için özür dilemem gerekiyorsa diliyorum.“

Fenerbahçeli Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos, sahadaki hırgürü vatandaşı Lincoln’le kol kola seyretmişti.

18 Mart 2011 / Galatasaray 1-2 Fenerbahçe: Arena’nın açılışını Fener yaptı

Galatasaray 66 yıl boyunca maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Stadı’na veda etmiş, yeni sahası Türk Telekom Arena’ya geçmişti. Buradaki ilk derbiyi Fenerbahçe’ye karşı oynayacaktı.

Kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar, eski Fenerbahçeli Kazım Kazım’ın golüyle ilk yarıyı önde kapatsa da, Semih Şentürk ve Alex’in efsanevi kafa golleriyle 2-1 mağlup oldu. Sonradan oyuna girerek attığı gollerle nam salan ‘Nöbetçi Golcü’ lakaplı Semih, derbide kaydettiği golle yine maçın seyrini değiştiren isim olmuştu.

Akılda kalan bir başka ansa, Fenerbahçeli Lugano’nun tribünden kaleci Volkan’a fırlatılan rakı şişesini alıp hışımla hakeme göstermesiydi. Ayrıca dönemin yayıncı kuruluşu Digiturk, derbiyi ilk kez üç boyutlu (3D) yayınlamıştı.

İşte Semih ve Alex’in galibiyeti getiren golleri:

23 Şubat 2020 / Fenerbahçe 1-3 Galatasaray: ‘Cimbom’ Kadıköy’ün büyüsünü bozdu

Galatasaray 22 Aralık 1999’da kazandığı maçın ardından Kadıköy’de 20 yıl boyunca galibiyet yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılılar, nihayet 23 Şubat 2020’de geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak ‘büyüyü’ bozdu. 20 yıl arayla oynanan iki maçta da Galatasaray’ın teknik direktörü ‘İmparator’ lakaplı Fatih Terim’di.

Derbide gerginlik tabii eksik olmamıştı. 84’üncü dakikada oyundan çıkmakta olan Younes Belhanda, hızlı davranması gerektiğini söyleyen Fenerbahçeli Deniz Türüç’ün suratını sertçe itti. Tartışmaların ardından iki oyuncu da kırmızı kartla oyundan atıldı.