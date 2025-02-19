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Yaramazlara biraz batar!

TFF duyurdu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini ‘dünya çapında yabancı bir hakem’ yönetecek.

Fotoğraf: AA

Kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu.


Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

“Dün akşam ekip arkadaşlarımla uzun bir sohbet ettim. İlk baştan ben kendi evlatlarımıza güveniyorum. Hakemlerimizin içinde bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. Kulüplerin başvurusu üzerine karar alacağımızı söyledik.

Yönetim kurulundaki arkadaşlarım başkan olarak yetkiyi bana verdi. Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakem arkadaşlarımızı da tartışılır bir konuma sokmamak için derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı.”

TFF başkanı hakemin kim olduğuyla ilgiliyse “Hafta sonu hakemler açıklanırken duyarsınız” dedi.

Derbi 24 Şubat’ta 20:00’de RAMS Park Arena’da oynanacak.

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