TFF'den Ali Koç ve Dursun Özbek'e derbi öncesi davet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva’ya davet etti.

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TFF’nin açıklamasında karşılaşmanın hem Süper Lig’in marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa’daki tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı söylendi.

Derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı ve centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF’nin merkez binasının olduğu Riva’ya davet edildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’te Riva’da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz.”