Dursun Özbek, TFF'nin davetini reddetti: Göstermelik toplantılara ihtiyaç yok

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) derbi toplantısı davetini reddetti: “Ülkemizin göstermelik toplantılara ihtiyacı yok.”

Dursun Özbek. Fotoğraf: AA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva’ya davet etmişti.

Özbek, çağrıyı ‘samimi bulmadığını’ belirtti ve şöyle konuştu:

* Şimdi mi bu değerler aklınıza geldi? Sekiz aydır görevdesiniz neredeydiniz, Türk futbolunun geldiği noktanın farkında değil misiniz? Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım. İyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi dile getirdim, kullanılan ifadelere ve söylenenlere şüpheyle yaklaştım.

* Dün akşam saatlerinde, Çaykur Rizespor maçımıza bir saat kala TFF, henüz bizden de cevap almadan bu toplantıyı duyurdu. O zaman endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı.

* Henüz cevap almadan, önemli maçımıza bir saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıda zerre samimi olduklarını düşünmüyorum.

* Türk futbolunda sanki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ilk kez oynanıyor, ilk yarıda derbi oynanmamış, o zaman bu kardeşlik ve itidal çalışmalarına hiç ihtiyaç duyulmamış…

* Ne zaman Galatasaray’ın sahasında oynanmaya sıra geldiğinde itidal çağrısı yapılıyor, memleketin huzuru ve Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor. Bunun böyle olmadığının herkes farkında.

* Bizim göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok. Samimi duygularla yapılan her şeyin içinde varız. Çünkü ülkemizi ve futbolu seviyoruz. Futbolda dünya markası olmuş bir kulübüz. Bize yakışan budur ama davranış biçiminizin bunu sağlayacak şekilde olması lazım.

* Tehlikeli bir yolda giden futbolu ve camiaları kutuplaştıran, kardeşi kardeşe düşman eden ve toplumsal olaylara yol açacak çalışmanın içine girmemek lazım. Ülkemizin göstermelik toplantılara ihtiyacı yok.