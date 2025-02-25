Galatasaray: Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Galatasaray, “Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 sonuçlandı. İki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.

Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic’in yardımcılıklarını vatandaşı Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Dördüncü hakemse Kadir Sağlam’dı.

Mourinho, maç sonu açıklamalarında Vincic’in çok iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Öte yandan sahada kendilerinin galibiyet, Galatasaray’ınsa beraberlik için oynadığını belirterek şöyle konuşmuştu:

“Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane’la kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi’nde oynatmıştım.

Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella’nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur.“

‘Suç duyurusunda bulunacağız’

Galatasaray X’te Mourinho’nun sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

* Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

* Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında ‘Ahlak timsali’ rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.