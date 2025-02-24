Mourinho: Türk hakeme 'Sen orta hakem olsaydın bu maç felaket olurdu' dedim

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 biten Galatasaray karşılaşması sonrasında maçın orta hakemi Slavko Vincic’i tebrik ettikten sonra dördüncü hakem Kadir Sağlam’a “Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu” dediğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho. Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 sonuçlandı. İki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.

Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic’in yardımcılıklarını vatandaşı Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Dördüncü hakemse Kadir Sağlam’dı.

Mourinho, maç sonu açıklamalarında Vincic’in çok iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Öte yandan sahada kendilerinin galibiyet, Galatasaray’ın ise beraberlik için oynadığını belirtti.

Portekizli teknik adamın açıklaması şöyle:

“Büyük bir maçtı, bunun sebebi de çok iyi bir hakem performansıydı. Bir takım beraberlik istiyordu, diğer takım kazanmak istiyordu. Daha 20’nci saniyede 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart aldırmaya çalıştılar. Amaçları buydu. Bu tarz yeraltı stratejilerinde çok güçlüler.

Bugün eğer türk bir hakem olsaydı Yusuf ilk dakikada sarı kart görürdü ve benim de onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakem üst düzey bir performans gösterdi. Futbol güzelliği anlamında çok da iyi değildi ama çekişmeliydi.

Normal şartlarda, şampiyonluk yarışı devam ediyor. Normal şartlardan kastım şu: Türk hakemleri bu maça bakıp öz eleştiri yapmalı, analiz yapmalı ve ‘Ben bu adam gibi dürüst, temiz olmak istiyorum’ demeli.

Maçtan sonra hakem odasına gittim. Tabii dördüncü hakem de oradaydı, Türk hakem. Birinci hakeme “Buraya geldiğiniz, böyle büyük bir maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim” dedim. Sonrasında dördüncü hakeme döndüm, eğer siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu dedim. Tabii genel yatkınlıktan bahsediyorum.

‘Yabancı hakem olduğunda ne olduğunu gördük’

“Berabere kaldık, bugünün gerçeği bu. ‘Eğer’lerle konuşamayız. Kazanmaya çalıştık, onlar beraberliği istedi ve günün sonunda maç berabere bitti. Önümüzde çok maç var. Tekrardan üst üste maç kazanabilecek potansiyelimiz var. Büyük oyuncuları var, çok iyi bir takım değiller ama büyük oyuncuları var.

Bazı oyuncularıyla daha önceden tanışıyorum ve onların başka bir şeye dönüştüklerini gördüm. Farklılardı.

‘Biz çok iyiyiz, çok güçlüyüz’ görüntüsü vermek istiyorlarsa o zaman her maç yabancı hakem isterler. Yabancı hakem olduğunda ne olduğunu gördük. UEFA’da eve döndüler, bize karşı evlerinde kaleye tek bir şut attılar. Kendi güçlerine inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler.”

‘Yusuf üst seviye bir oyuncu’

“Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. 18 yaşında oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi’nde oynatmıştım.

Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella’nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur.”