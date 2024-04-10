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Yaramazlara biraz batar!

‘Joker: İkili Delilik’ten ilk fragman

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’nın başrollerinde yer aldığı ve merakla beklenen ‘Joker: İkili Delilik’in ilk fragman yayınlandı.

2019’da gösterime giren ve dünya genelinde 1 milyar dolar hasılat baremini aşmayı başaran Joker’in uzun süredir beklenen devam filmi Joker: İkili Delilik‘ten (Joker: Folie à Deux) ilk fragman yayınlandı.


Joaquin Phoenix’in Arthur Fleck rolüyle geri döndüğü filmde, Joker’e Lady Gaga’nın canlandırdığı Harley Quinn eşlik edecek. Film, 4 Ekim 2024’te sinemalarda gösterime girecek.

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