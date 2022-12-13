Jin şimdi asker: BTS’den Güney Kore Ordusuna

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS’nin yıldızı Jin zorunlu askerlik görevine başladı. Genç adam kısa saçlarını gösteren selfisini sosyal medyasından paylaştı.

Hayranları Jin’in peşinden askerlik yaptığı birliğe de gitti (solda) Fotoğraf: Reuters

Gitsinler mi, gitmesinler mi?

Güney Kore iki yıldan fazla süredir, K-pop grubu BTS’nin üyelerinin askerlik görevinden muaf tutulup tutulmamasını konuşuyor, bütün dünya da merakla izliyordu.

Nihayet, yedi erkekten oluşan grubun en büyüğü Jin birliğine teslim oldu ve askerlik görevine başladı.

Türkiye’de olduğu gibi Güney Kore’de de askerlik erkekler için zorunlu vatandaşlık görevi. Ancak bunun bir vatan hizmeti olduğu dikkate alındığında, Kore’de bazı kişiler BTS’nin müziğiyle ülke ekonomisine çok daha fazla hizmet ettiğini dolayısıyla askerlikten muaf olabileceğini söylüyordu.

Jin (ortada) BTS’nin en büyüğü olduğu için askerlik sırası ilk ona geldi

İki yıl önce askerlik hizmetini erteleyen bir yasanın kabul edilmesiyle başlayan süreç uzun tartışmalardan sonra nihayet son buldu. Ancak hayranları Jin’i askerde de yalnız bırakmadı, görev yerinin kapısında kuyruk oldu.