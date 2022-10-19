Japonya’da partiler toplandı: Moon tarikatının din tüccarlığı engellenecek

Japonya’da siyasi partiler, Moon tarikatının ‘manevi satış’ mağdurlarına yardım edecek yasal düzenlemeler için bir araya geldi.

Fotoğraf: Kyodo

The Japan Times’ın haberine göre, iktidar ve muhalefet partileri, Moon tarikatı olarak da bilinen Birleşme Kilisesi’nin (Unification Church) yol açtığı ‘manevi satış‘ mağdurlarına yardım etmeyi ve bağışlara kısıtlamalar getirmeyi amaçlayan yasal önlemler alma konusunda anlaştı.

Anlaşma 2012’den bu yana iktidardaki Liberal Demokrat Parti ile iki muhalefet partisi Japonya Anayasal Demokrat Partisi (CDP) ve LDP’nin koalisyon ortağı Nippon Ishin no Kai. Komeito (NPK) arasında yapıldı.

Manevi satış, insanları, doğaüstü faydaları olduğu söylenen kavanozları veya diğer maddeleri fahiş fiyatlarla ve genellikle zorlama yoluyla satın almaya ikna etme pratiğini ifade ediyor.

Parti liderlerini buluşması, 19 Ekim 2022. Fotoğraf: Kyodo

Eski Başbakan Shinzo Abe’nin Temmuz ayında öldürülmesinin ardından, suikastçi, Abe’nin Birleşme Kilisesi ile güçlü bağları olduğuna inanması nedeniyle cinayeti işlediğini ve annesinin kiliseye 100 milyon Yen (12,4 milyon TL) bağışta bulunarak ailesini iflasa sürüklediğini anlatmıştı.

Büyük bir adım

CDP Ulusal Yasama Organı Başkanı Jun Azumi toplantıdan sonra gazetecilere verdiği demeçte, “Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım” dedi.

Hükümet zaten meclise bir yasa paketi sunmayı planlıyordu. Ancak Başbakan Fumio Kishida’nın, muhalefete ulaşarak, mevcut meclis oturumu sırasında dini grubu ele alış biçimi konusunda kendisini eleştiren muhalefet milletvekillerinin ivmesini azaltmayı planladığı düşünülüyor.

Böyle bir anlaşma, muhalefet partilerinin de desteğiyle yasanın parlamentonun her iki meclisinde de sorunsuz bir şekilde geçmesine olanak tanıyacak.

Başbakan Fumio Kishida Üst Meclis Bütçe Komitesi toplantısında konuşuyor, 19 Ekim 2022. Fotoğraf: Kyodo

Salı günü, Tüketici İşleri Dairesi, Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Polis Teşkilatı yetkilileri, önceki gün tüketici dairesi bünyesinde bir uzman heyeti tarafından derlenen bir rapora dayanarak mevzuat üzerinde çalışmak üzere bir ekip oluşturdu.

Birleşme Kilisesi takipçilerinin aileleri, mevcut yasanın yalnızca satın alma işlemini yapan kişinin bağışı iptal etmesine izin vermesinden şikayet ediyordu; bağışları kısıtlamak için yeni bir mevzuat düzenlemesi çağrısında bulunuyordu.

Yıllık gelirlerin dörtte birinden fazlasını bağışlamak yasaklanacak

Muhalefetin tasarısı, insanların yıllık gelirlerinin dörtte birinden fazlasını bağış yapmalarını engelliyor. Ayrıca, makul bir karar veremeyecek durumda olan kişilerden bağış talep eden kuruluşların askıya alınmasının, yasaklanmasının ve cezai yaptırımların önünü açıyor.

Tasarı ayrıca, kişinin bir tür beyin yıkama veya zihin kontrolü altında olduğu düşünülürse, bağışları yapan kişinin veya aile üyelerinin paralarını geri almasına da izin veriyor.

Birleşme Kilisesi’nin kurucu lideri Sun Myung Moon’un cenazesi ve eşi Hak Jaa Han, Güney Kore Seul’daki CheongShim Dünya Barış Merkezi, 15 Eylül 2012. Fotoğraf: Lee Jae-Won (Reuters)

Toplu düğün törenleriyle adından söz ettiren, resmi adı Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu olan tartışmalı Birleşme Kilisesi, bu ayın başlarında, aylık gelirlerinin yüzde 30’undan fazlasını bağışlayan takipçilerin mali durumlarını kontrol edeceğini söyledi.