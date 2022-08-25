Japonya’da ulusal polis teşkilatının başı istifa etti: Abe’yi koruyamadık

Ulusal Polis Teşkilatı şefi Itaru Nakamura, eski başbakan Şinzo Abe’nin öldürülmesiyle ilgili güvenlik ihlallerinin sorumluluğunu üstlenerek istifasını sundu.
Japan Times’in haberine göre Nakamura, istifa mektubunu Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu’na sunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında, “Güvenlik planlarında ve risk değerlendirmelerinde eksiklikler vardı ve sahada görev yapan polislerin yönlendirmesi yetersizdi” dedi.
Itaru Nakamura, ‘sorunun kökünde yerel polisin güvenliği sağlamaktan sorumlu olduğu mevcut sistemin sınırlamalarının yattığını’ söyledi: “Personelimizi baştan organize etmeye ve görevimize yeniden başlamaya karar verdik.”
Şinzo Abe, 8 Temmuz’da kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuş, kaldırıldığı hastanede beş saat yaşam mücadelesi verdikten sonra ölmüştü.