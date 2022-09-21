Japonya’da, eski başbakan için devlet töreni düzenlenmesini protesto eden bir kişi kendini ateşe verdi

Japonya’da bir kişi, temmuz ayında suikast sonucu ölen eski başbakan Şinzo Abe için devlet töreni düzenlenmesini protesto etmek amacıyla kendini ateşe verdi.

Fotoğraf: BBC

2006-2007 ve 2012-2020’de başbakanlık koltuğunda oturan, ülkenin en uzun görev yapan başbakan unvanının sahibi Abe, 8 Temmuz’da Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için katıldığı etkinlikte göğsünden vurularak öldürülmüştü. Ölümü, silahlı saldırı düzenlenmesine çok nadiren rastlanan ülkede şok etkisi yaratmıştı.

10 Temmuz’daki seçimden Abe’nin partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) zaferle çıktı. Devlet töreniyle uğurlanması günlerce tartışılmış, yüksek maliyeti nedeniyle başta muhalefet olmak üzere karşı çıkanlar olmuştu. Anketlerde seçmenlerin büyük çoğunluğunun devlet töreni için para harcanması fikrine karşı çıktıklarını ifade etmişti.

Tören 27 Eylül’de

Ancak devlet töreni düzenlenmesine karar verilmişti. 27 Eylül’de düzenlenecek cenaze törenine yüzlerce ülkeden temsilci, lider katılacak.

Bugün, başkent Tokyo’daki başbakanlık ofisinin yakınlarında bir kişinin kendisini ateşe verdiğini görenler durumu polis bildirdi. Alevler söndürülerek bilinci açık olan adam hastaneye kaldırıldı. Durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Kimliği açıklanmayan, 70’li yaşlardaki adamın devlet törenini protesto etmek amacıyla kendini ateşe verdiği belirtildi.

Devlet büyüklerine veda edilirken devlet töreni düzenlenmesi Japonya’da alışılagelmiş bir şey değil. Töreninin maliyeti 1,65 milyar yen (210 milyon 311 bin lira) olacak. Bu paranın kamu fonlarından ödenmesini protesto edenlerin başını muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti çekiyor. Parti, önümüzdeki haftaki törene milletvekillerinin katılmayacağını duyurdu.