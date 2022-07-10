Japonya’da Şinzo Abe’nin partisi seçimden zaferle çıktı

Japonya, eski başbakan Şinzo Abe suikastının gölgesinde bugün Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Abe’nin partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) seçimden zaferle çıktı.

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AA’nın aktardığına göre, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP ile ortağı Komeito, 125 sandalyenin 70’inden fazlasını kazandı. Böylece, iktidar bloku 248 üyeli parlamento üst meclisinde çoğunluğu elinde tuttu ve 1947 Anayasası’nın gözden geçirilmesi için gereken 166 sandalyelik barajı ilk kez aştı.

Anayasa değişikliği planlarını ilerleteceğine söz veren Fumio, “Somut değişiklik önerisinin derlenebilmesi için anayasa üzerindeki meclis tartışmasını daha da derinleştireceğiz” dedi.

Meclisin yarısının üyeleri belirlendi

Sangiin seçimleri her üç yılda bir düzenleniyor. Seçimde, Sangiin’deki 248 koltuğun yarısının yeni sahipleri belirleniyor.

Bu seçimlerden sonra Japonya’da 2025’e kadar ulusal seçim düzenlenmeyecek.

Anketler, Şinzo suikastının LDP oylarını artırabileceğini öngörüyordu

Abe, 8 Temmuz’da, Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuştuğu esnada göğsünden vurulmuştu. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.

Anketler, Abe suikastından sonra LDP’nin oylarını artırabileceğini öngörüyordu.