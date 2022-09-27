Japonya suikaste uğrayan eski başbakanı Shinzo Abe’yi uğurladı

Fotoğraf: Shinzo Abe (Reuters)

Japonya’nın en uzun süredir görev yapan başbakanı Shinzo Abe için bugün Tokyo’da cenaze töreni düzenlendi. Tören, maliyeti ve Abe’nin partisinin dini bir grupla bağları konusundaki iddialar nedeniyle halkın bir bölümünün öfkesinin gölgesindeydi.

ABD başkan yardımcısı Kamala Harris ve İngiliz dışişleri bakanı James Cleverly de dahil olmak üzere 4 binden fazla konuk Tokyo’daki Nippon Budokan salonundaki törende hazır bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris. Fotoğraf: Reuters

Abe’nin siyah kimono giymiş eşi Akie, kocasının küllerini salona taşıdı. Ardından Japonya’nın veliaht prensi Akishino ve imparatorluk ailesinin diğer üyeleri geldi.

Abe, Temmuz ayı başında, polise Abe’nin ‘Unification Church’ adlı kiliseye verdiği destek nedeniyle muhafazakar politikacıyı hedef aldığını söyleyen bir saldırgan tarafından ev yapımı silahla öldürülmüştü.

Fotoğraf: Abe’nin eşi Akie, Abe’nin küllerini taşıyor (Reuters)

Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen cenaze törenine katılmak için salona giremeyen binlerce kişi, tören alanının yakınındaki bir parkta çiçek bırakmak ve dua etmek için kuyruğa girdi.

Törende Abe’nin başarılarını anlatan bir videonun ardından, eski başbakanın piyano çaldığı görüntülere yer verildi. Daha sonra mevcut lider Fumio Kishida, arkadaşına ve selefine saygılarını sundu.

Külleri, madalyaları ve Japonya bayrağıyla çiçekli bir yapının üzerinde bulunan Abe’nin büyük fotoğrafına bakan Kishida, “yürek parçalayan bir keder hissediyorum” dedi.

Fotoğraf: Shinzo Abe için düzenlenen cenaze töreni (Reuters)

Abe’yi vuran Tetsuya Yamagami, polis müfettişlerine, kiliseyle bağları nedeniyle politikacıyı hedef aldığını söyledi. Abe, üyesi olmasa da geçen sonbaharda kiliseyle ilgili bir etkinliğe tebrik videosu göndermişti.

Yamagami’nin, annesinin kiliseye çok büyük miktarda para bağışlaması ve ailesini mali yıkıma uğratması nedeniyle kiliseye karşı tavır aldığı biliniyor.

Partinin kiliseyle ilişkisi sorgulanıyor

Şu anda Kishida liderliğindeki LDP (Japonya Liberal Demokratik Partisi) tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, milletvekillerinin yaklaşık yarısının kiliseyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı ve muhafazakar grubun anayasa reformu ve eşcinsel evlilik gibi konularda partinin tutumu üzerinde ne kadar etkisi olduğu konusunda soru işaretleri uyandırdı.

Kendini mesih ilan eden Sun Myung Moon tarafından 1954 yılında Güney Kore’de kurulan Birleşme Kilisesi, Abe’nin büyükbabası olan savaş sonrası başbakanı Nobusuke Kishi’nin yardımıyla Japonya’da bir varlık kurdu. Toplu düğünleriyle tanınan örgüt, inananlara karşılayamayacakları bağışlar yapmaları için baskı yapmakla suçlanıyor.