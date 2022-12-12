Japonya yılın kelimesini seçti: 戦

Japonya’da 2022’nin ruh halini yansıtan yazı karakteri, ‘savaş‘, ‘mücadele‘, ‘maç‘ anlamlarına gelen ‘sen’ oldu.

Fotoğraf: Kyodo

Japonya’da 28 yıldır her aralık ayında, yılın sosyal ruh halini anlatan popüler bir Çin alfabesi (Kanji) karakteri seçiliyor.

Japonya Kanji Yetenek Testi Vakfı, yılın yazı karakterini kamuoyu anketlerinde kullanılan 220 binden fazla oy sonucunda ‘savaş, mücadele, maç’gibi anlamları olan ‘sen’ olarak belirledi.

Kyoto kentindeki Kiyomizu Tapınağı’nın Baş Budist Papazı Mori Seihan 1,5 metre uzunluğunda ve 1,3 metre genişliğindeki ‘waşi’ kağıdına, büyük bir kaligrafi fırçasıyla ‘sen’ karakterini çizdi.

Japonya’nın Almanya ve İspanya’yı yenmesi etkili oldu

Karakter tercihinde, Rusya-Ukrayna krizi, para birimi Japon yeninin değer kayıplarının yol açtığı pahalılık, Japonya’nın Katar 2022’de Almanya ve İspanya’yı yenmesi etkili oldu.

2020’de, Covid-19’u anlatan ‘yoğun’ anlamında ‘mitsu’, 2021’de Tokyo Olimpiyatları’ndaki madalyaları yansıtan ‘altın, para’ anlamında ‘kin’ karakterleri seçilmişti.

Üç alfabe var

Japonca üç farklı alfabeleyle kullanılıyor: Çin alfabesi ‘Kanji’de her karakter bir kelimeyi ifade ediyor. ‘Katakana‘ ve ‘Hiragana‘ alfabeleri ise heceleri gösteren sembollerden oluşuyor. Aralarında fark, Katakana’nın Batı kökenli kelimeleri yazmak için kullanılırken, Hiragana’nın pür Japonca için kullanılması.