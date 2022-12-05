Yılın kelimesi ‘pandemide dağıtıp bir daha toparlayamayanlara’ gelsin: Goblin modu

Oxford Sözlüğü ilk kez yılın kelimesini oylamayla belirledi. ‘Goblin Mode’ (Goblin Modu) oyların yüzde 93’ünü alarak yılın kelimesi oldu.

Çizim: Esme Blegvad/The Guardian

Diğer iki kelime, tercümeye ihtiyaç duymayan ‘Metaverse’le kelimeden çok bir hashtag’le kullanılarak dayanışmayı ifade eden ‘#IStandWith’ (#Yanındayım).

Ancak birincilik büyük farkla Goblin Modu’nun oldu.

Goblin, yani cin!

Google’a ‘goblin‘ yazıp görsel araması yaptığınızda karşınıza ‘cin‘ çıkacak.

Vikipedi’nin goblin tanımı şöyle: Kötü ruhlu, huysuz, zararlı, tuhaf-çirkin vücutlu, ‘cin ahalisinden bir hayalet türü.’ Aynı kaynağa göre boyu cüce ile insan arasında değişen goblinler, yer aldıkları hikayeye ve kültüre göre, değişik yetenekler ve şekiller taşıyabiliyor.

Peki goblin modu ne anlama geliyor?

Kelime, daha doğrusu kavram, ‘dış dünyaya en iyi yüzlerini göstermek zorunda olan insanların bunalmışlık hissini‘ yansıtıyor.

Goblin modundaki insan, sosyal normlara göre hareket etmeyi reddediyor, tembellik yapmaktan, toplumun dayattığı sorumlulukları yerine getirmemekten eskisi gibi rahatsızlık duymuyor.

Kısacası, ‘pandemide salanlar’ bir daha toparlanamadı, daha doğrusu toparlanmayı reddiyor! Dışarıdan derbederlik gibi görünse de ‘goblin modu’ndaki kişi halinden şikayetçi değil, aksine nihayet kafasına göre takılmaktan gayet memnun.

Oylama için dünya çapında 340 binden fazla kişi oy kullandı. Oxford Languages’in başkanı Casper Grathwohl, bu sayının kendilerini şaşırttığını söylüyor: “Halkın sürece dahil olmaktan memnuniyet duyacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar yüksek bir katılım beklemiyorduk.”

Grathwohl’a göre, insanlar BeReal gibi sosyal medya platformlarıyla Instagram’daki ‘ideal dünya’ya tepki gösterdi ve goblin modunu göstermekten çekinmedi.