Yılın kelimesi bu kez oylamayla belirlenecek: Kısa listeye üç sözcük kaldı

Oxford Sözlüğü, her yıl zamanın ruhunu yakalamak için belirlediği yılın kelimesini bu kez oylamayla seçecek.

Oxford üç kelimelik bir kısa liste yaptı.

İlki, hem popülaritesi hem de anlamı konusunda çok kişinin hemfikir olduğu ‘Metaverse‘. Oxford, Metaverse kelimesinin kullanımının son dönemde dört katına çıkarak günlük konuşmalara dahil olduğunu söylüyor.

İkincisi bir kelimeden çok manifestoyu çağrıştırıyor: #IStandWith artan aktivizme olduğu kadar ‘taraf seçmeye’ ve bir anlamda ‘bölünmeye‘ işaret ediyor. Türkçeye Yanındayım olarak çevirmek mümkün.

Üçüncü kelime ‘Goblin mode’ (Goblin modu). Toplumun dayattığı beklentileri reddetme fikrine dayanıyor. İlk kullanımı 10 yıl öncesinde kadar gitse de son dönemde yeniden popüler oldu.

‘Kafaya göre takılmak’ olarak özetlenebilecek kavram, tercih yaparken başkalarını umursamamayı içeriyor. Dışarıdan derbederlik gibi görünse de ‘goblin modu’ndaki kişi halinden şikayetçi değil.

Yalnızca kendi aranızda tartışmakla yetinmeyip oylamaya katılmak isteyenler için link burada.