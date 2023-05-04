James Webb, Dünya’ya benzeyen bir gezegende su buharı buldu

NASA, James Webb Uzay Teleskobu’nun güneş sistemi dışındaki bir gezegende su buharı bulduğunu duyurdu.

NASA’nın söz konusu keşifle ilgili açıklamasından bilmeniz gerekenler şöyle:

* ‘GJ 486b’ adlı gezegen aslında bundan iki yıl önce keşfedildi, James Webb’in yeni yaptığı gezegende su buharı bulması. Su buharı demek, gezegenin tıpkı Dünya gibi yaşamı mümkün kılan bir koruyucu atmosferi olduğu anlamına gelebilir.

* ‘GJ 486b’ Dünya’dan yaklaşık yüzde 30 daha büyük, kütlesi üç kat daha fazla. Bu da Dünya’ya göre daha güçlü bir yerçekimi olduğunu gösteriyor. Kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesindeki dönüşünü 1,5 Dünya gününde tamamlıyor. Yaklaşık 426,5 derece sıcaklığa sahip.

* Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuarı’ndan Kevin Stevenson’a göre keşif çok önemli ancak netleşmesi gereken bir konu var: Bu buhar gezegenden mi kaynaklanıyor yoksa çevresinde döndüğü yıldızdan mı?

* İşte bu kritik sorunun cevaplanması için araştırmaların devam etmesi gerekiyor.