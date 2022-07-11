James Webb çekti: Evrenin bugüne kadarki en derin ve ayrıntılı görüntüsü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) teleskobu James Webb’in çektiği evrenin bugüne kadarki en derin ve ayrıntılı görüntüsü yayınlandı.

Fotoğraf: NASA Büyütmek için tıklayın.

İnsanlığa ulaşması milyarlarca yıl süren galaksilerden gelen ışığı kaydeden görüntüyü ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da brifingle dünyaya gösterdi.

James Webb’in diğer ilk fotoğrafları NASA tarafından salı günü küresel bir sunumla yayınlanacak.

NASA’nın aktardığına göre bugün paylaşılan görüntü gökyüzüne bakıldığı zaman bir kum tanesi büyüklüğünde bir noktaya tekabül ediyor.

Fotoğraf, SMACS 0723 gökada kümesini 4,6 milyar yıl önce ortaya çıktığı şekliyle gösteriyor. Bu gökada kümesinin birleşik kütlesi, arkasındaki çok daha uzak gökadaları büyüten bir yerçekimi merceği görevi görüyor.

Webb evrendeki en eski galaksileri ararken, araştırmacılar yakında galaksilerin kütleleri, yaşları, geçmişleri ve bileşimleri hakkında daha fazla şey öğrenmeye başlayacak.

NASA, görüntülerin yayınlanmasına günler kala kozmik nesnelerin ne olduğunu açıkladı

Duyurulacak ilk görüntülerde 7 bin 600 ışık yılı ötedeki devasa gaz bulutu Karina Bulutsusu ve 2 bin ışık yılı uzaklıkta sönmekte olan bir yıldızı çevreleyen Güney Halka Bulutsusunun yer alacağı bilgisi paylaşılıyor.

Dünya’dan yaklaşık 1150 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve 2014’te keşfedilen ‘WASP-96b’ adlı dev gaz kütlesinin görüntüsünün ışık ve ses analiziyle incelenerek bilgileri açığa çıkarması bekleniyor.

‘Sıcak Satürn’ kategorisindeki bir gaz gezegeni olan WASP-96b, bugüne dek keşfedilen öte gezegenler arasında bir atmosfere sahip olup bulutsuz olan ilk gezegen olarak biliniyor.

Bir diğer görüntünün ise ‘Stephan’ın Beşlisi / Stephan’s Quintet’ isimli yaklaşık 290 milyon ışık yılı ötedeki galaksi topluluğu olduğu belirtiliyor.

‘SMACS 0723′ isimli kozmik nesne de görüntüsü paylaşılacaklar listesinde son sırada yer alıyor.

Bilim insanları, teleskobun kızılötesi becerisinin 13,8 milyar yıl önce, Büyük Patlama zamanlarına kadar gidebilmeye imkan sunduğuna işaret ediyor.​​​​​​​

Dünyanın en gelişmiş teleskobu James Webb

NASA’nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar üretilmiş en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi görülüyor.

Webb’in altı aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek.

Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun ‘net ve iyi odaklanmış’ görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşılıyor.

Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb’in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

Teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama’dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.