James Webb teleskobundan yeni ‘harikalar’

Evreni bugüne kadarki en derin ve ayrıntılı haliyle görebilen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) teleskobundan yeni görüntüler yayınlandı.

Webb teleskobunda beş galaksinin görüntüsü: Stephan Beşlisi adı verilen görsel gruplandırma

Paylaşılan yeni fotoğraflardan birinde, Güney Halka Bulutsusu’nun iki görünümü yan yana verilmiş. Ölmekte olan bir yıldızın patlamasıyla birlikte etrafa saçılan partiküller bir bulutsu içinde görülüyor. Turuncu olan yerler moleküler hidrojen atomlarını, mavi alanlar ise iyonize olan gazları temsil ediyor.

Güney Halka Bulutsusu

Stephan Beşlisi, gökyüzünde birbirine yakın görünen beş gökadadan oluşan bir grup. Görüntü, 1000’e yakın görüntünün bir araya gelmesiyle oluşturulmuş. NASA ‘Stephan Beşlisi’nin Webb’in bugüne kadarki en büyük görüntüsü olduğunu söylüyor.

Stephan Beşlisi

Karina Bulutsusu’nun görüntüsü, NGC 3324 adlı yıldız oluşum bölgesinden bir kesit sunuyor.

Karina Bulutsusu, Samanyolu Galaksisi içindeki en büyük kütleli ve parlak yıldızlardan oluşan bulutsulardan



Dünyanın en gelişmiş teleskobu James Webb

NASA’nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar üretilmiş en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi görülüyor.

Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun ‘net ve iyi odaklanmış’ görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşılıyor.

Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb’in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

Teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama’dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.