İYİ Parti’nin Yavaş ve İmamoğlu açıklaması CHP’yle çelişti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP’li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun, genel başkan Meral Akşener’le görüşeceğine dair haberlerin ‘gerçeği yansıtmadığını’ söyledi.

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Akşener dün altılı masadan ayrıldığı açıklayarak İmamoğlu ve Yavaş’a adaylık çağrısı yapmıştı. İkili, Kılıçdaroğlu’na destek bildirmiş, CHP‘li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezinde genel başkanla birliktelik mesajı vermişti.

Ankara’daki basın temsilcilerine İmamoğlu ve Mansur’un Akşener’le görüşmeye gideceği bildirilmiş, ancak CHP yetkilileri daha sonra böyle bir ziyaretin planlanmadığını açıklamıştı.

Daha sonra yine CHP’den gelen açıklamaya göre İmamoğlu ve Yavaş’ın Akşener’le ‘genel merkez dışında’ görüşme talebine olumlu yaklaşıldığı bildirildi. İki ismin aday olarak Kılıçdaroğlu’nu görmek istediğini söyleyeceği ve ittifakın devamını talep edeceği belirtildi.

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu’ysa görüşme iddialarını yalanladı. Zorlu, ”Ne bizim Yavaş ve İmamoğlu ile görüşme talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarımızın böyle bir talebi olmuştur. Kamuoyunda belediye başkanlarının ziyaretleriyle ilgili dolaşan haberler yanlıştır. Biz istişareye önem veren bir partiyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bugün partililer olarak görüş alışverişinde bulunmaktayız” dedi.