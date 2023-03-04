CHP: Başkanların İYİ Parti’ye ziyaret planı yok

Ankara’daki basın temsilcilerine, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmeye gittiği bildirilmişti. Ancak CHP yetkilileri daha sonra böyle bir ziyaretin planlanmadığını açıkladı.
Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masadan ayrıldığı açıklayarak İmamoğlu ve Yavaş’a çağrı yapmıştı. Gelişmenin ardından CHP‘li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.
Medya organlarının Ankara temsilcilerine Kılıçdaroğlu’yla toplantı sonrası büyükşehir belediye başkanlarının İYİ Parti’ye Akşener’le görüşmeye gittiği bildirilmişti. Görüşme bilgisi daha sonra CHP tarafından yalanlandı.