İYİ Partili Poyraz'dan Van kararına tepki: Seçmen iradesinin gaspı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Van’da mazbatanın DEM Parti yerine AKP’ye verilmesine karşı çıktı.

Fotoğraf: İYİ Parti

DEM Parti adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919, Arvas 108 bin 802 oy almıştı. Buna rağmen mazbata Arvas’a verildi.

Gerekçeyse başkan seçilen Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Bakanlığa göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Karara her kesimden tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bir tepki de İYİ Parti cephesinden geldi.

İYİ Partili Uğur Poyraz, söz konusu durumun mahkeme kararlarından kaynaklandığını hatırlatarak şunları dedi:

“Mahkeme karar vermeseydi ve Seçim Kurulu da uygun bulmasaydı süresi içinde aday değiştirilecek ve seçmen de buna göre tercihte bulunacaktı.

Seçmenin iradesini yok sayarak, seçim değil de bunu ihale gibi değerlendirip ikinci teklif sahibi gibi ikinci en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gaspıdır.

Van ilimizde seçimler yenilenmelidir. Partiler seçime girme yeterliliği olan adaylarıyla yeniden yarışmalıdır. Adliye ve Seçim Kurulu’nun hataları seçmenin iradesini ortadan kaldırmak için gerekçe olamaz.”