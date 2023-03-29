İYİ Partili Erdem: Düzenin değirmenine su taşıyan, hesabını verir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Yavuz Ağıralioğlu’nun istifası sonrası ”Her kim ki bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir” dedi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı.

Millet ittifakına eleştiri dozunu giderek yükselten Ağıralioğlu, önce Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyledi, son olarak da partisinden istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de istifa kararını kendisiyle görüşmeden duyuran Ağıralioğlu’yla randevusunu iptal etti.

Tartışmalar sürerken, İYİ Partili Erdem’den de bir açıklama geldi. Erdem şunları söyledi: ”Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline.”