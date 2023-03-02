İYİ Parti ‘yalnız kurt’u oynayabilirmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında ısrar edilmesi durumunda İYİ Parti’nin, millet ittifakından ayrılmayı masaya yatırdığı öne sürüldü.

Yola ‘yalnız kurt’ olarak devam edilebileceğini söyleyen İYİ Parti kurmayları, ‘milliyetçi bir ittifak’ kurup aday çıkarmayı hesaplıyor.

İYİ Partili kurmaylardan ittifaktan çıkma mesajları. (AA)

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nnı bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

*(…) İYİ Parti’de kurmay ekibin kanısı, CHP’nin planlı şekilde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını adım adım kendilerine dayattığı yönünde…

*Eğer liderler zirvesinde Kılıçdaroğlu’nun ismi üzerinde bir ısrar olursa da İYİ Parti olarak Millet İttifakı’nın dışına çıkıp sürece ‘yalnız kurt’ olarak devam etme düşüncesinde…

*Hatta milliyetçi bir ittifakın kurulmasına da sıcak… ‘Böyle bir durumda aday çıkarır mısınız?’ sorusuna verilen yanıt da ‘Öyle bir aday çıkarırız ki, herkes şaşırıp kalır…’ yanıtıyla karşılık buluyor.

Bunun olmamasının tek yolunun Ekrem İmamoğlu’nu (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) aday göstermekten geçtiğinin altı çiziliyor.

İmamoğlu’nun adaylığı

*CHP’nin İmamoğlu’nun aday olması durumunda kanun gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesi ve yerine İçişleri Bakanı’nın belirleyeceği bir ismi ataması anlamına geldiği hatırlatıp, ‘Çeyrek asır sonra İstanbul Belediyesi’yle seçime gideceğiz, onu neden kendi elimizle AK Parti’ye teslim edelim?’ sorusuna verdikleri yanıt ise kısa ve net:

‘Hangisi daha önemli, İstanbul’u elde tutmak mı, yoksa Türkiye’yi kazanmak mı?’