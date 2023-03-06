İYİ Parti, açıklamasını beşli masa toplantısına denk getirdi

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayını ilan etmek üzere Saadet Partisi genel merkezinde toplanacak. Saat 14:00’te başlayacak toplantı sürerken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.
İYİ Parti Basın Bürosu’nun geçtiği açıklamada, İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’nun, bugün saat 14:45’te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Açıklama şöyle: “Parti sözcümüz ve genel başkan başdanışmanımız Sayın Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 6 Mart Pazartesi (bugün) 14:45’te ülke gündemine ilişkin partimizin görüşlerini açıklayacak. Açıklamayı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.”