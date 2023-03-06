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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti, açıklamasını beşli masa toplantısına denk getirdi

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayını ilan etmek üzere Saadet Partisi genel merkezinde toplanacak. Saat 14:00’te başlayacak toplantı sürerken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu. (İYİ Parti)
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu. (İYİ Parti)

İYİ Parti Basın Bürosu’nun geçtiği açıklamada, İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’nun, bugün saat 14:45’te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.


Açıklama şöyle: “Parti sözcümüz ve genel başkan başdanışmanımız Sayın Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 6 Mart Pazartesi (bugün) 14:45’te ülke gündemine ilişkin partimizin görüşlerini açıklayacak. Açıklamayı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.”

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