İYİ Partili vekil, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı mesajı ‘bugün kandil’ diye sildi

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan paylaşımını sildi.

Ergün, ‘mesajı Berat Kandili’nde olduğumuz için’ sildiğini söyledi.

Kemal Klııçdaroğlu. (CHP)

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, Prof. Dr. Ersan Şen’e İYİ Parti’den adaylık geldiği yönündeki tartışmalar hakkında şu mesajı paylaşmıştı: “Sarayda çalışmak üzere 40 yaşını doldurmuş, askerliğini yapmış, üniversite mezunu, seyahat engeli olmayan, prezentabıl elemanlar aranıyor. Müracaatlar aşağıdaki adrese DM yoluyla yapılacaktır. Not: Ücret dolgundur.”

Özkiraz bu mesaja İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de etiketlemişti.

Özkiraz’ın bu tweet’ini alıntılayan İYİ Partili Ergün, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

“En uygun saray çalışanı 12’inci kez yine Kılıçdaroğlu” yazan Ergün, bu mesajı kısa sürede sildi.

Ergün’ün sildiği tweet.

Ergün bu mesajı bugün Berat Kandili olduğu için sildiğini öne sürdü: “Bugün Beraat Kandili. Onun için bir kişiyi bile üzecek hiçbir paylaşım yapmayacağım.”