İtalya’da Mussolini destekçilerinden faşist yürüyüş

İtalya’nın dört bir yanından 2 binden fazla sempatizan, Mussolini’nin doğduğu ve gömüldüğü Emilia-Romagna eyaletinin Predappio kasabasında, faşist liderin Roma’ya yürüyüşünün yüzüncü yılını kutlamak için bir araya geldi.

Fotoğraf: Reuters

Yürüyüşe katılanlar faşist selamlarıyla, neofaşist köklere sahip İtalya’nın Kardeşleri Partisi’nin (Brothers of Italy) lideri olan ve İtalya’da geçen hafta başbakan seçilen Giorgia Meloni’ye desteklerini ifade etti.

Mussolini’nin torunları ve neofaşist grup Arditi d’Italia (İtalya’nın Cüretkarları) tarafından kasabada düzenlenen etkinlikler, Mussolini ve silahlı kuvvetlerinin iktidarı ele geçirmeden önce Milano’dan Roma’ya yürüyüşe başlamalarının yıldönümü olan Cuma günü başladı ve Pazar günü Mussolini’nin aile mezarlığında sona erdi.

Saluti fascisti, inni del Ventennio, bandiere della Repubblica Sociale Italiana, cori per Mussolini. Di tutto.

E la celebrazione di quello che fu il giorno più buio: la Marcia su Roma.



Una vergogna inaccettabile. #Predappio pic.twitter.com/YuESJEbdxi — Marco Furfaro (@marcofurfaro) October 30, 2022

Meloni yönetimi faşist yürüyüş yerine tekno partiye odaklandı

Fakat İtalya’nın yeni içişleri bakanı Matteo Piantedosi, aynı bölgedeki farklı bir buluşmaya odaklandı: Modena’nın eteklerinde terk edilmiş bir depoda izinsiz bir Cadılar Bayramı partisine. Pazar günü başlayan ve Salı günü sona erecek olan üç günlük Witchtrek 2K22 Cadılar Bayramı etkinliğindeki 3 binden fazla kişinin tahliyesini emretti.

İtalya’nın solcu Demokrat partisinden politikacılar, Giorgia Meloni’nin hükümetini faşist yürüyüş yerine bir tekno müzik partisine müdahale etmesi nedeniyle eleştirdi. Demokratlar, 2 binden fazla Mussolini destekçisinin faşist diktatörün memleketinde bir araya gelmesinin ardından parlamentoda soru soracaklarını söyledi.

Faşist partilerin yeniden kurulmasını yasaklayan İtalyan yasalarına göre faşizm sempatizanı gösteri yasak.

Başbakan Meloni: İtalya gençler için iyi bir ülke değil

“Sakin ve mutlu bir şekilde geçit töreni yaptılar” diyen Başbakan Giorgia Meloni, geçen hafta başbakan olarak parlamentoya yaptığı ilk konuşmada, İtalya’nın ‘gençler için iyi bir ülke olmadığını‘ söyledi ve hükümetinin ‘uyuşturucu, alkol ve suçtan oluşan sapkınlık sorunu’nu, gençleri kültürel ve sportif faaliyetlere katarak çözeceğini belirtti.

Geçmişte Mussolini’yi övmüş olan Meloni, geçen hafta parlamentoya hiçbir rejime sempati duymadığını söylerken, Mussolini’nin Yahudi karşıtı yasalarını İtalya’nın ‘en aşağılık noktası’ olarak kınamıştı.

Meloni’nin partisinin sembolü Mussoli’nin mezarında

Eylül ayı sonlarında yapılan genel seçimlerin öncesinde Meloni, İtalya’nın Kardeşleri Partisi’ni muhafazakar, ılımlı bir sağcı güç olarak sundu, ancak neofaşist üç renkli alev sembolünün parti logosundan çıkarılması çağrılarını reddetti.

Sembol Mussolini’nin mezarında da bulunuyor. Ayrıca Mussolini’nin ölümünden sonra Mussolini yanlıları tarafından kurulan İtalyan Toplum Hareketi’nin de sembolü.

Solda: Meloni’nin İtalya’nın Kardeşleri Partisi logosu, Sağda: Faşist İtalyan Toplum Hareketi Logosu Görseller: Wikimedia

‘Faşist olduğum anlaşılırsa başım belayı girer’

Pazar günü Predappio’da yürüyüşü organize eden Arditi d’Italia’nın Ravenna birimi başkanı Mirco Santarelli, La Stampa gazetesine, “Meloni alev sembolünden kurtulsaydı, artık ona oy vermezdik. Zaten mecbur olduğunu anladığı için nazi-faşizminden uzaklaştı. Faşist olup olmadığımı soranlara hayır cevabını veririm; yoksa başım belaya girer” dedi.

Mussolini’nin mezarı. Fotoğraf: Wikimedia

Mussolini kimdir?

Faşizm ideolojisinin ilk örneği olan İtalyan faşizminin kurucusu Benito Mussolini, 1922 – 1943 tarihleri arasında İtalya Krallığı’nın başbakanı, 1943 – 1945 tarihleri arasında ise İtalya Sosyal Cumhuriyeti’nin Ducesi (Lideri) olarak görev yaptı. Nisan 1945’te, Luftwaffe (Alman Hava Kuvvetleri) miğferi takıp bir Nazi konvoyu ile İsviçre’ye kaçmaya çalışırken, komünist İtalyan partizanlar tarafından fark edildi ve sevgilisi ile beraber kurşuna dizilerek öldürüldü.