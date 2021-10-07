Mussolini’nin torunu, Roma’daki seçimde en çok oyu alan aday oldu

İtalyan diktatör Benito Mussolini’nin torunu Rachele Mussolini, Roma belediye meclisi seçimlerinde en yüksek oyu aldı.

2016’da aynı göreve seçilen Rachele Mussolini, aşırı sağ İtalya’nın Kardeşleri’nin adayı olarak 8200’den fazla oy alarak önceki seçimlere göre 657 oyluk bir artış elde etti.

Ancak Mussolini Roma’daki başarısının soyadına değil, sıkı çalışmasına bağlıyor. Mussolini, La Repubblica’ya şunları söyledi: “Çocukluğumdan beri soyadımla yaşamayı öğrendim. Okulda beni işaret ederlerdi, ama sonra Rachele ortaya çıktı. Ardından kişilik, soyadı ne kadar külfetli olursa olsun, üstün geldi. Sol gruplardan çok arkadaşım var ve içlerinden birinin bana oy verdiğinden eminim.”

Caz müzisyeni Romano Mussolini’nin kızı olan Rachele, faşist diktatörün ilk karısının adını taşıyor.

İtalya’daki yerel seçimlerde sağcı partiler nispeten kötü performans göstererek Milano, Napoli ve Bologna gibi önemli şehirlerde belediye başkanlığı yarışını kaybetti.

Ancak Roma’da, ekim ayında sağcı aday Enrico Michetti ile merkez sol görüşü eski maliye bakanı Roberto Gualtieri arasında ikinci tur seçim yapılması planlanıyor.

Faşist Parti’nin lideri olan Benito Mussolini, kurduğu diktatörlükle ülkeyi yıkıma götürmüş ve İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler ile yaptığı ittifakla birçok insanlık suçuna imza atmıştı.