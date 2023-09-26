İşten çıkarılan Trendyol işçilerinin eylemine polis müdahalesi: 15 gözaltı

İstanbul’da işten çıkarılan Trendyol işçilerinden 13’ü ve iki sendikacı oturma eylemi nedeniyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: ANKA

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ve PTT – Sen’li 54 işçi küçülme ya da performans gerekçe gösterilerek ağustos sonunda işten çıkarılmıştı. İşçiler ise sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını savunuyor.

ANKA’nın haberine göre bu işçilerden 14’ü Esenyurt’taki depo önünde yaptıkları eylemi bugün Trendyol’un Maslak’taki genel merkez binasına önüne taşıdı. Açıklamanın ardından işçiler, şirket önünde oturma eylemine geçti.

Polis, oturan işçilere müdahale etti. Gazetecileri de alandan uzaklaştıran polis ekipleri, işçileri ablukaya aldı. Oturma eylemine son verilmesinin ardından polis, aralarında DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar ve PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen’in de olduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

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