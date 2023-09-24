İşten çıkarılan Trendyol işçileri için boykot çağrısı: İşçiler yoksa Trendyol da yok!

"Trendyol çok büyüdü ama iş sendikalaşmaya gelince duyduk ki küçülmüş. Buradan kendilerine sesleniyorum; lütfen bu kadar küçülmeyin."



Sanatçı dostumuz @MufitCanSACINTI’ya dayanışması için teşekkür ediyoruz.



Duydun mu @Trendyol seni her yere duyuracağız demiştik!#TrendyolBoykot pic.twitter.com/wY7zCM2z9f