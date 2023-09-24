İşten çıkarılan Trendyol işçileri için boykot çağrısı: İşçiler yoksa Trendyol da yok!

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Trendyol Express Dağıtım Merkezi’nde çalışırken sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçiler için Trendyol’u boykot kampanyası başlatıldı: “İşçiler yoksa Trendyol da yok!”
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ve PTT-Sen’li 54 işçi 25/2 koduyla ‘ahlaksız’ olmakla suçlanarak tazminatsız olarak işten atılmıştı.
28 Ağustos’ta direnişe başlayan işçilerin eylemi 28’inci gününde.
Sanatçı ve yurttaşların da katıldığı boykot çağrısında ‘#TrendyolBoykot’ etiketi kullanılarak iptal edilen üyelikler sosyal medyada paylaşıldı.
Aynı zamanda sanatçıların boykot çağrısı için çektiği videolar da sendika hesaplarından paylaşıldı.