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Yaramazlara biraz batar!

İşten çıkarılan Trendyol işçileri için boykot çağrısı: İşçiler yoksa Trendyol da yok!

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Trendyol Express Dağıtım Merkezi’nde çalışırken sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçiler için Trendyol’u boykot kampanyası başlatıldı: “İşçiler yoksa Trendyol da yok!”

Fotoğraf: Twitter

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ve PTT-Sen’li 54 işçi 25/2 koduyla ‘ahlaksız’ olmakla suçlanarak tazminatsız olarak işten atılmıştı.


28 Ağustos’ta direnişe başlayan işçilerin eylemi 28’inci gününde.

Sanatçı ve yurttaşların da katıldığı boykot çağrısında ‘#TrendyolBoykot’ etiketi kullanılarak iptal edilen üyelikler sosyal medyada paylaşıldı.

Aynı zamanda sanatçıların boykot çağrısı için çektiği videolar da sendika hesaplarından paylaşıldı.

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