İstanbullular kısıtlamasız ilk cumartesi günü sahile, parklara akın etti

İstanbul’da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğun, medyan, sahil ve kafeler kalabalık.
Cumartesi gününün kısıtlama kapsamında çıklarılmasının ardından ilk cumartesi sabah saatlerindeki sakinlik öğle saatlerinde yerini yoğunluğa bıraktı. Hem güzel havayı hemde kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilen İstanbullular kentin sahil kesimlerinde, cadde ve meydanlara akın etti.
Kimileri parklarda aileleriyle vakit geçirirken bazıları sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu.
Özellikle sahildeki kahvaltı servisi yapan işletmelerin aşırı kalabalık olduğu gözlemlenirken, TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve bağlantı noktalarında trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Covid-19’da can kaybı dün 76 günlük aranın ardından ilk kez 100’ün altına inmişti.