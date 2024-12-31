İstanbul'da bazı yollar yılbaşında kapalı

İstanbul’da yılbaşında bazı yollar yılbaşında ulaşıma kapalı. Ayrıca kentte yılbaşı gecesi emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden toplam 60 bin 68 personel görevli.

Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre yılbaşı tedbirleri kapsamında kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri, yarın sabah 08:00’a kadar yasaklandı.

Karara göre bugün 14:00 itibarıyla İstanbul’da kapatılacak yollar şöyle…

Beyoğlu/İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar:

16 Cadde/12 Sokak

Şişli İlçesi’nde: 3 Cadde/4 Sokak

Beşiktaş İlçesi’nde: 1 Cadde/ 3 Sokak

Takı zafer Caddesi

Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti

Asmalı Mescit Caddesi

Dünya Sağlık Sokak

Osmanlı Sokak

Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak

Yeni Çarşı Caddesi

Turnacıbaşı Caddesi

Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti

Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu

Hamalbaşı Caddesi ile Ömer Hayyam Caddesi kesişimi

Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti

İlk Belediye Caddesi

Ensiz Sokak

Kumbaracı Yokuşu

Postacılar Sokak

Yeniçarşı Caddesi – Hayriye Caddesi kesişimi

Beyoğlu’nda alternatif yollar:

Tarlabaşı Bulvarı

Meclis-i Mebusan Caddesi

Mete Caddesi

İnönü Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Refik Saydam Caddesi

Tersane Caddesi

Şişli’de kapanacak yollar:

Mim Kemal Öke Caddesi – Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası.

Abdi İpekçi Caddesi

Bostan Sokak

Atiye Sokak

Altın Sokak

Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

Şişli’de alternatif yollar:

Teşvikiye Caddesi

Valikonağı Caddesi

Rumeli Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Beşiktaş’ta kapanacak yollar:

Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak – Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti

Beşiktaş’ta alternatif yollar:

Yeşilpınar Sokak

Yol Sokak

Ahmet Adnan Saygun Caddesi

Kadıköy’de kapanacak yollar:

General Asım Gündüz Caddesi – Kırtasiyeci Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi – Serasker Caddesi kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi – Nailbey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi – Nazmi Bey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi – Sakız Gülü Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi – Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi – Şair Latifi Sokak kesişimi

Söğütlü Çeşme Caddesi – Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi

Söğütlü Çeşme Caddesi – Pavlonya Sokağı kesişimi

Dr. Esat Işık Caddesi – Badem Altı Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak – Ruşenağa Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak – Dalga Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak – Moda Caddesi kesişimi

Leylek Sokak – Fırıldak Sokak kesişimi

Leylek Sokak – Gürbüztürk Sokak kesişim

Tuğlacı Emin Bey sokak – Cemal Süreya Sokak kesişimi

Damga Sokak – Mühürdar Bağı Sokak kesişimi

Mühürdar Caddesi – Damga Sokak kesişimi

Damga Sokak – Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi – Misbah Muayyes Sokak kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi – Muvakkithane Caddesi kesişimi

İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi; Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre kapatılacak.

Kadıköy’de alternatif yollar: