İstanbul'da bazı yollar yılbaşında kapalı

İstanbul’da yılbaşında bazı yollar yılbaşında ulaşıma kapalı. Ayrıca kentte yılbaşı gecesi emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden toplam 60 bin 68 personel görevli.
İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre yılbaşı tedbirleri kapsamında kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri, yarın sabah 08:00’a kadar yasaklandı.
Karara göre bugün 14:00 itibarıyla İstanbul’da kapatılacak yollar şöyle…
Beyoğlu/İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar:
- 16 Cadde/12 Sokak
- Şişli İlçesi’nde: 3 Cadde/4 Sokak
- Beşiktaş İlçesi’nde: 1 Cadde/ 3 Sokak
- Takı zafer Caddesi
- Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti
- Asmalı Mescit Caddesi
- Dünya Sağlık Sokak
- Osmanlı Sokak
- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak
- Yeni Çarşı Caddesi
- Turnacıbaşı Caddesi
- Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti
- Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu
- Hamalbaşı Caddesi ile Ömer Hayyam Caddesi kesişimi
- Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti
- İlk Belediye Caddesi
- Ensiz Sokak
- Kumbaracı Yokuşu
- Postacılar Sokak
- Yeniçarşı Caddesi – Hayriye Caddesi kesişimi
Beyoğlu’nda alternatif yollar:
- Tarlabaşı Bulvarı
- Meclis-i Mebusan Caddesi
- Mete Caddesi
- İnönü Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Refik Saydam Caddesi
- Tersane Caddesi
Şişli’de kapanacak yollar:
- Mim Kemal Öke Caddesi – Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası.
- Abdi İpekçi Caddesi
- Bostan Sokak
- Atiye Sokak
- Altın Sokak
- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
Şişli’de alternatif yollar:
- Teşvikiye Caddesi
- Valikonağı Caddesi
- Rumeli Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
Beşiktaş’ta kapanacak yollar:
- Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak – Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti
Beşiktaş’ta alternatif yollar:
- Yeşilpınar Sokak
- Yol Sokak
- Ahmet Adnan Saygun Caddesi
Kadıköy’de kapanacak yollar:
- General Asım Gündüz Caddesi – Kırtasiyeci Sokak kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Serasker Caddesi kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Nailbey Sokak kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Nazmi Bey Sokak kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Sakız Gülü Sokak kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Şair Latifi Sokak kesişimi
- Söğütlü Çeşme Caddesi – Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi
- Söğütlü Çeşme Caddesi – Pavlonya Sokağı kesişimi
- Dr. Esat Işık Caddesi – Badem Altı Sokak kesişimi
- Badem Altı Sokak – Ruşenağa Sokak kesişimi
- Badem Altı Sokak – Dalga Sokak kesişimi
- Badem Altı Sokak – Moda Caddesi kesişimi
- Leylek Sokak – Fırıldak Sokak kesişimi
- Leylek Sokak – Gürbüztürk Sokak kesişim
- Tuğlacı Emin Bey sokak – Cemal Süreya Sokak kesişimi
- Damga Sokak – Mühürdar Bağı Sokak kesişimi
- Mühürdar Caddesi – Damga Sokak kesişimi
- Damga Sokak – Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi – Misbah Muayyes Sokak kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi – Muvakkithane Caddesi kesişimi
- İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)
- Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi; Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre kapatılacak.
Kadıköy’de alternatif yollar:
- General Asım Gündüz Caddesi
- Dr. Esat Işık Caddesi
- Rıhtım Caddesi
- Söğütlü Çeşme Caddesi
- Çetin Emeç Bulvarı
- Abdulkadir Noyan Sokak