Yılbaşında yağış beklenmiyor

31 Aralık ve 1 Ocak’ta ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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Türkiye, 2024’ün son hafta sonuna hem batı hem doğuda yer yer kar yağışı ve yağmurla girdi.

Pazar ve pazartesi kar yağışının İç Anadolu’da yayılması, yağmurunsa Akdeniz kıyıları, İzmir ile İstanbul arası ve Doğu Karadeniz’de etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Son tahminler çoğunlukla yağışsız bir yılbaşı ve mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarına işaret ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘ne (MGM) göre 31 Aralık’ta Toroslar’da (Mersin’in ilçesi) hafif kar yağışı bekleniyor.

Türkiye’de çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava beklenirken, İç Ege ve Doğu Anadolu’da günün (31 Aralık) sisli geçme ihtimali var.

MGM her iki gün için de (31 Aralık-1 Ocak) İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da buzlanma ve don beklendiğini duyurdu.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun en doğu kesimleri içinse çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Üç büyük kent içinse tahminler şöyle:

İstanbul

31 Aralık: 3-11 derece az bulutlu.

1 Ocak: 3-10 derece az bulutlu.

Ankara

31 Aralık: -1-5 derece sisli.

1 Ocak: -1-5 derece az bulutlu.

İzmir

31 Aralık: 6-14 derece az bulutlu.

1 Ocak: 6-15 derece az bulutlu.