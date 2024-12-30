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Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da bazı yollar yılbaşında trafiğe kapalı

Ankara’da yılbaşı kutlamaları için bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Fotoğraf: AA

Ankara’da yarın 19:00’dan itibaren şu yollar trafiğe kapalı:


  • Aşkabat Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü
  • Bestekar Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı

İhtiyaç olması halinde trafiğe kapatılacak yollar ve caddelerse şunlar:

  • GMK Bulvarı’nın tamamı
  • Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü
  • Milli Müdafaa Caddesi’nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü
  • Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan kısmı
  • Tunalı Hilmi Caddesi’nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü
  • Tunus Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı
  • Oğuzhan Asiltürk Caddesi’nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü
  • Filistin
  • Azerbaycan
  • Selanik
  • Yüksel
  • Olgunlar
  • Kumrular
  • İnkılap
  • Karanfil 1 ve 2
  • Konur 1 ve 2
Ankara metrosu ve Ankaray yılbaşında 02.30’a kadar çalışacak

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