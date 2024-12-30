Ankara'da bazı yollar yılbaşında trafiğe kapalı

Ankara’da yılbaşı kutlamaları için bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara’da yarın 19:00’dan itibaren şu yollar trafiğe kapalı:
- Aşkabat Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü
- Bestekar Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı
İhtiyaç olması halinde trafiğe kapatılacak yollar ve caddelerse şunlar:
- GMK Bulvarı’nın tamamı
- Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü
- Milli Müdafaa Caddesi’nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü
- Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan kısmı
- Tunalı Hilmi Caddesi’nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü
- Tunus Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı
- Oğuzhan Asiltürk Caddesi’nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü
- Filistin
- Azerbaycan
- Selanik
- Yüksel
- Olgunlar
- Kumrular
- İnkılap
- Karanfil 1 ve 2
- Konur 1 ve 2