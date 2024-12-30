Ankara metrosu ve Ankaray yılbaşında 02.30'a kadar çalışacak

Ylbaşında Ankara metrosu ve Ankaray 02.30’a kadar, raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları 03.00’e kadar ve EGO otobüsleri saat 05.00’e kadar hizmet verecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) açıklamasına göre 31 Aralık’ta Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 24 saat çalışacak.

Toplu taşıma hizmetleri de yılbaşı için düzenlendi.

Buna göre metro ve Ankaray, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece, 02.30’a kadar çalışacak. Raylı sistemlerle entegre ring hatlarıysa 03.00’a kadar ek seferler yapacak.

EGO otobüsleri 05.00’e kadar 29 güzergah boyunca 109 gece servisiyle hizmette. Ayrıca yolcu yoğunluğuna göre otobüs ve tren servisleri eklenecek.

Son olarak ABB zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmeleri ve eğlence mekanlarında denetimde.