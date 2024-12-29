İstanbul'da yılbaşı için 55 bin polis görevlendirildi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul’da yılbaşı için 55 bin polis görevlendirildiğini söyledi.

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Yıldız, “Yeni yılda 55 bin polisimiz, güvenlik kuvvetimizle sahadayız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için” dedi.

Yıldız ayrıca tedbirlerin ağırlıklı olarak altı büyük ilçe için planlandığını söyledi:

“Her ilçenin kendine özgün koşullarına ve suç oranlarına göre uygulamalarımızı planlıyoruz. Bugün de 392 ekiple, 784 personelimizle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık.

Altı büyük ilçemizde yeni yıl tedbirlerimizi ağırlıklı olarak planladık. Diğer tüm ilçelerde, 39 ilçemizde de tedbirlerimiz devam ediyor. Tedbirlerimizi 7/24 planladık, bütün mensuplarımızla sahadayız”

Yıldız, bu ayın başında Zafer Aktaş’ın emekliye ayrılmasıyla göreve başlamıştı.