Eskişehir'de belediyenin yılbaşı alanına zarar veren şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’nin yılbaşı için kurduğu alışveriş ve konser alanındaki malzemelere zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Eskişehir Başsavcılığı’nın bildirdiğine göre şüpheli B.Ö, cuma sabah erken saatlerde alkollü bir şekilde Paşa Mahallesi Erler Sokak ile Hicri Sezen Parkı’na belediyenin yılbaşı için kurduğu alışveriş ve konser alanına girdi.

B.Ö, alandaki masalara, sandalyelere, süslere kasten zarar verdi ve Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü büstünün yanına giderek “Putların hepsini yıkacağız” diye bağırdı.

B.Ö, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı ve ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklandı.