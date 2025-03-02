İstanbul'da baraj doluluk oranı son dokuz ayın en yüksek seviyesinde

İstanbul’da baraj doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 75,73’le dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 2024 Mart’ında yüzde 76,26 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 75,73 olarak ölçüldü.

Su miktarı oranları barajlara göre şöyle:

Alibey: Yüzde 63,95

Büyükçekmece: Yüzde 72,71

Darlık: Yüzde 73,37

Elmalı: Yüzde 92,62

Istrancalar: Yüzde 95,29

Kazandere: Yüzde 81,98

Pabuçdere: Yüzde 81,2

Sazlıdere: Yüzde 56,2

Terkos: Yüzde 78,24

Ömerli: Yüzde 83,02

Kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarıysa 653 milyon 68 metreküp seviyesinde.

Barajların dokuz aylık doluluk oranı, geçen haziran sonunda yüzde 69,68, temmuzda yüzde 58,35, ağustosta yüzde 46,56, eylülde yüzde 38,39, ekimde yüzde 31,68, kasımda yüzde 28,24, aralıkta yüzde 40,23, ocakta yüzde 52,56, şubat sonundaysa yüzde 74,5 olarak ölçüldü.

Son 11 yılın doluluk oranları

Fotoğraf: AA

İSKİ istatistiklerine göre 1 Mart’ta barajlardaki doluluk oranları yıllara göre şöyle: