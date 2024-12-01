İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 30'un altında

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 28,13 olarak ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yıl içerisinde en yüksek doluluk oranı nisanda yüzde 82,62 olarak kayda geçmişti.

Bugün barajlarda ölçülen su miktarları şu şekilde:

Alibey’de yüzde 9,37

Büyükçekmece’de 28,42

Darlık’ta yüzde 29,52

Elmalı’da yüzde 58,07

Istrancalar’da yüzde 29,42

Kazandere’de yüzde 8,51

Pabuçdere’de yüzde 5,59

Sazlıdere’de yüzde 36,82

Terkos’ta yüzde 33,93

Ömerli’de yüzde 28,55

Melen ve Yeşilçay’dan bu yıl şu ana kadar yaklaşık 445 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarıysa 1 milyar metreküpü aştı.