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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 30'un altında

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 28,13 olarak ölçüldü.

Fotoğraf: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yıl içerisinde en yüksek doluluk oranı nisanda yüzde 82,62 olarak kayda geçmişti.


Bugün barajlarda ölçülen su miktarları şu şekilde:

  • Alibey’de yüzde 9,37
  • Büyükçekmece’de 28,42
  • Darlık’ta yüzde 29,52
  • Elmalı’da yüzde 58,07
  • Istrancalar’da yüzde 29,42
  • Kazandere’de yüzde 8,51
  • Pabuçdere’de yüzde 5,59
  • Sazlıdere’de yüzde 36,82
  • Terkos’ta yüzde 33,93
  • Ömerli’de yüzde 28,55

Melen ve Yeşilçay’dan bu yıl şu ana kadar yaklaşık 445 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarıysa 1 milyar metreküpü aştı.

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