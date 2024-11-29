İzmir'de iki baraj sulama kapsamından çıkarıldı: İçme suyu sağlayacak

İzmir’de Ansızca ve Armutlu barajlarının sulama kapsamından çıkarıldığı bildirildi. Barajlardan yılda 5 milyon 35 bin metreküp su, kullanma ve içme suyu olarak kullanılacak.

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yazılı açıklamasında Ansızca ve Armutlu barajlarının sulama kapsamından çıkarılarak içme suyu kapsamına alındığını bildirdi.

İzmir’de içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekilmemesi için gereken tedbirleri şimdiden aldıklarını belirten müdür, Kemalpaşa’daki barajlardan yılda 5 milyon 35 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacağını aktardı.

Balta, Ansızca Barajı’ndaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

“405 bin metreküplük gövde dolgusunu ve dolusavak inşaatlarını kasım ayı itibarıyla bitirdik. Vana odası imalatlarını da tamamladık.

Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Yılbaşına kadar kalan birkaç küçük eksiği de tamamlayıp 2025’e Ansızca Barajı hazır halde gireceğiz.”

Proje aşamasındaki Armutlu Barajı’ysa 4 milyon 550 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek.