‘Su fakiri ülke noktasına ilerliyoruz’ diyen İBB yöneticisi, gerekli adımları sıraladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, kuraklığa dikkat çekerek, atılması gereken adımları sıraladı.

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İklim değişiminin etkileri her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul’da barajların doluluk oranındaki düşüş kritik seviyeye gelirken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, duruma ilişkin verileri ve atılması gereken adımları paylaştı.

Twitter hesabındaki paylaşımında “Küresel iklim krizinin etkilerini doğrudan yaşıyoruz. Son 52 yılın en sıcak aralık ayını geride bıraktık. Su kaynaklarımız azalıyor” diyen Gökçe, devamında şunları dedi:

“Peki ne yapılması lazım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Bazı önemli noktaları paylaşmak isterim.

Önümüzdeki yıllarda 1960 -1990 yıllarına göre hava sıcaklığının kış aylarında 4, yaz aylarında 6 derece artması bekleniyor.

Artan sıcaklıklar nedeniyle yağış miktarının yüzde 12 oranında azalması bekleniyor.

Türkiye’de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4 bin metreküpten 1.346’ya düştü. Bugün ‘su stresi olan ülke’ konumundayız ve ‘su fakiri’ olma noktasına ilerliyoruz.

Topraklarımızın yüzde 60’ında su açığı yaşanıyor.

Tahrip riski

Artan kuraklık ve su stresi içilebilir su kaynaklarına erişimi azaltıyor, tarımsal üretimi düşürüyor, toplumsal sağlığı ve gıda arzı güvenliğimizi etkiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu büyük felaketle karşılaşmamak için atılması gereken adımlar var. Birincisi Türkiye betonlaşma ve yoğun yapılaşmaya dayalı modelden sürdürülebilir kalkınma modeline geçiş yapmalı. Örneğin bugün İstanbul’un yüzde 24’ü tahrip tehlikesi altında. Türkiye nüfusunun dörtte birinin yaşadığı İstanbul’un ekolojik tüm kaynaklarını tehdit ediyor.

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Kanal İstanbul kaynakların yüzde 29’unu tahrip ediyor

Yalnız Kanal İstanbul projesi su kaynaklarımızın yüzde 29’unu tehdit ediyor. İSKİ raporlarına göre; 70 milyon m3 su devre dışı kalacak, Avrupa yakasının sularının yüzde 65’i risk altında olacak. Örnekler arttırılabilir. Düzensiz sulama, toprak yapısına ve coğrafi koşullara uygun olmayan ekim yapılması, doğal ve ormanlık alanlarının yapılaşmaya açılarak su toplayan alanların kaybolması gibi birçok nedenle Türkiye hızla kuraklaşıyor

İBB’nin planı ne?

Peki biz İstanbul’da ne yapıyoruz? Başkanımız Ekrem İmamoğlu öncülüğünde iki yıl önce ‘İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’ açıklandı. Hedefimiz:

2050 yılında karbon nötr hedefine ulaşmak. 2040’a kadar yüzde 89 mutlak azaltım, 2050 yılına kadar yüzde 100 mutlak azaltım planlıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için stratejik hedeflerimiz:

* Tüm otomobil ve taksilerin kademeli olarak elektrikli olması

* Şehir içindeki yolculukların yüzde 35’inin toplu taşıma ile gerçekleştirilmesi

* Deniz ulaşım payının yüzde 10 seviyesine çıkarılması

* Tüm otomobil ve taksilerin kademeli olarak elektrikli olması

* Şehir içindeki yolculukların yüzde 35’inin toplu taşıma ile gerçekleştirilmesi

* Deniz ulaşım payının yüzde 10 seviyesine çıkarılması”