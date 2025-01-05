İstanbul’da babasının otomobiliyle sekiz araca çarpıp kaçan çocuk gözaltında

İstanbul’un Avcılar ilçesinde babasının otomobiliyle sekiz araca çarpıp kaçan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

Cihangir Mahallesi’nde babasına ait 34 JT 7361 plakalı otomobili yedek anahtarıyla çalıştırıp ehliyetsiz trafiğe çıkan R.Ç. girdiği sokakta sekiz araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, incelemenin ardından R.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar ilçe polisinin yakaladığı R.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

R.Ç’ye ve aracın ruhsat sahibine toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Zarar gören araçların sahipleri de şikayetçi oldu.