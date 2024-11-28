İstanbul'da sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi

İstanbul’da sahte olduğu belirlenen 3 milyon 600 bin avro (yaklaşık 131 milyon 335 bin lira) ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, piyasada sahte döviz dolaştığına ilişkin haberler üzerine soruşturma başlattı.

Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte para basıldığına dair bilgiler sonrasında iki adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin avro, üzerinde avro filigranı ve ‘100’ ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesiyle çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.