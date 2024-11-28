Sahte dolar iddialarına soruşturma

Savcılık, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Dün yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurmuştu.

Bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asmıştı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte “Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır” denmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları araştırmak amacıyla re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlattı.