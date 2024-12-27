İstanbul'da yeni taksilerin tasarımı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksilerin tasarımını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin tasarımları için anket başlatmıştı.
Beş farklı tasarım sunulan ankette İstanbul Senin uygulamasından 100 kişi oy kullandı.
İmamoğlu anket sonuçlarını X hesabından duyurdu:
“100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak.”