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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da yeni taksilerin tasarımı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksilerin tasarımını duyurdu.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin tasarımları için anket başlatmıştı.


Beş farklı tasarım sunulan ankette İstanbul Senin uygulamasından 100 kişi oy kullandı.

İmamoğlu anket sonuçlarını X hesabından duyurdu:

“100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak.”

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1872638943172460892

UKOME’den geçti: İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi

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