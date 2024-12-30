İstanbul'da yakalanmıştı: Interpol'ün aradığı IŞİD'li 'casusluk'tan tutuklandı

Interpol’ün aradığı, terör örgütü IŞİD’in Çeçenistanlı üyesi Türkiye’de ‘siyasal veya askeri casusluk’tan tutuklandı.

Fotoğraf: TRT Haber

Interpol 16 Aralık’ta Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı göndermiş, IŞİD üyesi B.E’nin beraberindekilerle silahlı şekilde bir eve girerek 400 bin rubleyle bazı eşyaları çaldığını bildirmişti.

Çeçenistan Polis Teşkilatı’na dayandırılan yazıda şüphelinin IŞİD’e katıldığı, Türkiye’de olabileceği, aynı zamanda casusluk faaliyetleri yapan bir şebekenin üyesi olabileceği belirtilmişti.

İstanbul başsavcılığı yazı üzerine gözaltı kararı çıkarmış, B.E., 26 Aralık’ta Başakşehir’de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sevk edilen şüpheli ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçlamasıyla bugün tutuklandı.